Freispruch für Lieferant: „Muss sich was ändern“

Aber für Eva. Die seit dem Vorfall im April Lieferando nicht mehr benutzt; die auch mit therapeutischer Hilfe versucht, den Übergriff in ihrer eigenen Wohnung aufzuarbeiten. „Ich komme damit klar, weil ich mir so was eben leisten kann“, weist die Frau darauf hin, dass das viele andere nicht können. „Ich weiß, dass Richter sich ans Gesetz halten müssen. Aber das muss überarbeitet werden. Viele Frauen gehen aus dem Grund nicht zur Polizei.“