Rapid: Das sagt Markus Katzer zum Millionen-Minus!

Rapids Sport-Geschäftsführer Markus Katzer beschwichtigt im Zusammenhang mit dem Millionen-Minus beim Bundesliga-Tabellenführer!
„Es war eine bewusste Entscheidung von uns, weil wir kurzfristig wirtschaftlich das Budget nicht optimieren wollten, sondern der sportliche Erfolg und auch der langfristige Kaderwert im Vordergrund waren“, sagte Katzer.
Rapid hatte am Mittwoch einen Verlust von 5,823 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2025/26 vermeldet.
„Klar ist es das Ziel, dass ...“
Das Eigenkapital des Bundesliga-Tabellenführers betrug mit Ende der Vorsaison immer noch knapp über 15,8 Millionen Euro, und einen derartigen Ausreißer nach unten wie 2025/26 soll es nicht mehr geben.
„Klar ist es das Ziel, dass man nicht jedes Jahr ein Minus macht, aber das Wichtigste ist der Fokus auf den sportlichen Erfolg. Der Plan muss sein, dass wir immer eine schwarze Null schreiben“, erklärte Katzer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.