1000 neue Notschlafplätze für Obdachlose

Kältewellen brachten System an Grenzen

Im vergangenen Winter nutzten rund 2900 Menschen das Angebot. „Große Herausforderung waren im letzten Winter anhaltende Kälteperioden, in denen wir rasch mit Aufstockungen reagiert haben“, erklärt FSW-Geschäftsführerin Susanne Winkler. Heuer ist man vorbereitet: Das neue Notquartier in der Siemensstraße in Floridsdorf bietet zum Start 180 Plätze und hält rund 60 weitere in Reserve. Bei Eiseskälte oder Auslastungsspitzen kann dort schnell erweitert werden.