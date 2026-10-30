„Spur teurer“: So viel kostet Eislaufen heuer

Am 5. November startet der Wiener Eislaufverein die Saison. Wichtige Sanierungsmaßnahmen hängen wegen des unsicheren Heumarkt-Projekts in der Warteschleife. Präsident Thomas Meixner ist dennoch zuversichtlich, dass es noch lange Schlittschuhspaß am Gelände geben wird.
Der Wiener Eislaufverein in der Lothringer Straße beim Stadtpark ist bereit für die neue Saison. Diese startet am Gelände am 5. November um 15 Uhr mit kostenlosem Eintritt für alle.
Der Verein hat für die Eishockeyspieler eine neue Bande errichtet und ein paar Dinge, wie die WC´s, aufgemöbelt. Fassade, Fenster und Garderobe müssen dringend saniert werden. Doch gröbere Renovierungsarbeiten hängen wegen des unsicheren Heumarkt-Projekts in der Warteschleife, so Präsident Thomas Meixner zur „Krone“.
Wird der umstrittene Wohnturm errichtet (was noch nicht sicher ist, Stichwort Weltkulturerbe), hat die angrenzende Baustelle natürlich Auswirkungen auf den laufenden Betrieb. Die Wertinvest ist Eigentümer des Areals, der Wiener Eislaufverein Mieter.
11,60 Euro für Erwachsene
Doch für diese Saison ändert sich ohnehin kaum etwas. Außer dem Eintrittspreis. „Wir sind mit den Tickets eine Spur teurer geworden“, so Meixner.
Die Tageskarte für Erwachsene kostet unter der Woche nunmehr 11,60 Euro, am Wochenende 12,60 Euro. Die Miete, vor allem aber gestiegene Energie- und Personalkosten müssten hereingespielt werden. Meixner: „Mit dem reinen Eislaufbetrieb machen wir eine schwarze Null.“
Gute Einnahmen hat der Verein im Sommer, wenn das Areal mit diversen Veranstaltungen bespielt wird. Der Kufenspaß beim Stadtpark soll bis mindestens 2056 garantiert sein. „So lange läuft unser Nutzungsvertrag“, sagt der Präsident. „Und den sind wir bereit, zu erfüllen.“
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