Nach 30 Jahren vom Banker zum Wirt

„Krone“: Herr Rauscher, wie kamen Sie zur Bank?

Gerhard Rauscher: Mit 15 Jahren wusste ich, dass ich arbeiten und Geld verdienen will. So war auch meine Erziehung, schon als Kind musste ich was tun für mein Taschengeld und dann auch damit auskommen. Mir war nur nicht klar, was ich machen will. Da mein Vater bereits Banker war, begann ich mit dieser Lehre.