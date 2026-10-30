Now, the exact figures
Vienna’s growth comes entirely from abroad
Four out of ten residents of the federal capital were born elsewhere; in two districts, the figure exceeds half. New data reveals just how much the metropolis has changed—in terms of social classes, neighborhoods, and the job market.
At the beginning of 2016, approximately 1.84 million people lived in Vienna; today, the number has risen to more than 2.04 million. The increase of just over 200,000 people has a clear source: The number of Viennese born in Austria fell slightly during the same period, by about 6,300. The entire increase is attributable to immigrants. This is confirmed by the new regional figures from the Austrian Integration Fund, based on data from Statistics Austria. For a city, such data is far more than just statistics: it provides early insight into where school seats, jobs, and support will be needed in the future.
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