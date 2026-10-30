Vienna’s growth comes entirely from abroad

At the beginning of 2016, approximately 1.84 million people lived in Vienna; today, the number has risen to more than 2.04 million. The increase of just over 200,000 people has a clear source: The number of Viennese born in Austria fell slightly during the same period, by about 6,300. The entire increase is attributable to immigrants. This is confirmed by the new regional figures from the Austrian Integration Fund, based on data from Statistics Austria. For a city, such data is far more than just statistics: it provides early insight into where school seats, jobs, and support will be needed in the future.