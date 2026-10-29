Fußgängerzone in Schattendorf als Grenzfall

Alle bisherigen Versuche, die Durchfahrtssperre in Schattendorf juristisch zu Fall zu bringen, schlugen fehl. Doch nun teilte der Verfassungsgerichtshof mit, die eigens errichtete Fußgängerzone am Grenzübergang zu Ungarn, die nur mit Ausnahmegenehmigung befahrbar ist, gilt als gesetzwidrig. Die Verordnung der Gemeinde ist daher aufgehoben. Die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Fuzo seien nicht ausreichend geprüft worden, lautet die Begründung: „Die Landesregierung ist zur unverzüglichen Kundmachung der Aufhebung im Landesgesetzblatt verpflichtet.“ Sobald die Bekanntgabe erfolgt ist, tritt das Urteil in Kraft.