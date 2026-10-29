Grazer Grüne wehren sich gegen „Öffi-Kahlschlag“

„Das wäre ein Kahlschlag für die Öffis in Graz, und den wird es mit uns nicht geben“, geht nun die grüne Vizebürgermeisterin Judith Schwentner auch gegenüber dem Koalitionspartner KPÖ, die mit Manfred Eber den Finanzstadtrat stellt, in die Offensive. „Es kann nicht sein, dass die Grazerinnen und Grazer künftig deutlich mehr für ihre Tickets bezahlen müssen, dafür länger auf Bus und Bim warten und sich dann auch noch in überfüllte Straßenbahnen drängen müssen.“