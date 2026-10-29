Hang bei Schule abgerutscht: Start der Sanierung

Im Jänner dieses Jahres war die Stützmauer in der Kellergasse im Bereich „Ödes Haus“ nahe der Volksschule am Tabor in Neusiedl am See eingebrochen. Der Hang rutschte ab. Nach aufwendigen Vorbereitungen durch Statiker und andere Fachleute können die Sanierungsarbeiten Anfang November beginnen – rechtzeitig, bevor es kalt wird und der Boden gefriert.