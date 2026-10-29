22 Euro lösen Streit um Landesschulden aus

Streit auch um Schuldenentwicklung

Auch bei der Entwicklung der Landesfinanzen gehen die Darstellungen auseinander. Während die ÖVP vor einer steigenden Gesamtverschuldung warnt, verweist Fürst auf den Vergleich der Landeshaushalte: Zwischen 2019 und 2025 habe das Burgenland den geringsten Schuldenanstieg aller Bundesländer verzeichnet. Zudem seien heuer bereits mehr als 100 Millionen Euro an Landesschulden getilgt worden.

Schulden müssten immer auch im Zusammenhang mit Vermögenswerten, Investitionen und der tatsächlichen Entwicklung der Landesfinanzen betrachtet werden, betont der SPÖ-Klubobmann. Die ÖVP wiederum verlangt eine vollständige Darstellung aller finanziellen Verpflichtungen des Landes einschließlich der Landesholding.