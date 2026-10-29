Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwischen ÖVP und SPÖ

Streit um Sparkurs im Standesamtsverband

Burgenland
29.10.2026 11:00
Während sich Brautpaare das Jawort geben, herrscht im Standesamtsverband Mittelburgenland alles ...
Während sich Brautpaare das Jawort geben, herrscht im Standesamtsverband Mittelburgenland alles andere als Einigkeit: SPÖ und ÖVP streiten über den künftigen Sparkurs.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Vanessa Wittmann
Von Vanessa Wittmann

Die Beiträge für 27 Gemeinden haben sich verdoppelt. Über die Führung und Einsparungen sind sich SPÖ und ÖVP uneinig.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Weniger Fälle, dafür immer höhere Kosten: Der Standesamtsverband Mittelburgenland wird für seine 27 Mitgliedsgemeinden zunehmend teurer. Innerhalb weniger Jahre hat sich der jährliche Beitrag auf 2,63 Euro pro Einwohner verdoppelt. Deshalb sollte die Verwaltung schlanker und günstiger werden.

Überraschender Gegenantrag
Doch darüber sind sich SPÖ und ÖVP gehörig in die Haare geraten. Bei der jüngsten Verbandsversammlung verließen die ÖVP-Bürgermeister geschlossen den Saal. Dabei hatte eine parteiübergreifende Arbeitsgruppe bereits eine gemeinsame Lösung ausgearbeitet. Die Idee: Der Verband soll künftig keine eigene Amtsleitung mehr benötigen. Stattdessen soll der Amtsleiter der Stadt Oberpullendorf diese Aufgabe übernehmen und damit Kosten sparen. Doch Lutzmannsburgs Bürgermeister Roman Kainrath (SPÖ) legte überraschend einen Gegenantrag vor.

Er will an der bisherigen Amtsleiterin festhalten und zusätzlich einen Vorstand einrichten. Sein Argument: Die Amtsleiterin koste die Gemeinden lediglich 60 Cent pro Einwohner. Die ÖVP hingegen befürchtet, dass der SPÖ-Vorschlag die Kosten sogar weiter erhöhen könnte.

Reform auf Eis
Für Verbandsobmann Johann Heisz (ÖVP) kam der 20 Paragrafen umfassende Gegenantrag zu kurzfristig: „In der Kürze konnten wir diese Menge nicht durchgehen.“ Kainrath räumt ein, die Gegenseite überrumpelt zu haben: „Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich auch Schuld auf mich nehme, wie die Sitzung geendet hat.“ Durch den Auszug fehlte die notwendige Zweidrittelmehrheit für einen Beschluss. Die Reform liegt auf Eis. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
29.10.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
10° / 12°
Symbol leichter Regen
Güssing
9° / 15°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
9° / 12°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
9° / 13°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
10° / 13°
Symbol bedeckt

krone.tv

Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
154.462 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
104.387 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Ausland
Kreuzfahrtschiff-Chefin: „Sind nicht im Zillertal“
84.110 mal gelesen
Das havarierte Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 3“ muss vorerst in Bremerhaven bleiben. 
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Außenpolitik
USA geben Kiew auf: „Trump denkt, dass Krieg …“
1076 mal kommentiert
Trump erwähnt mittlerweile bei jeder Gelegenheit, dass Selenskyj für die hohen Spritpreise in ...
Mehr Burgenland
Kritik von Anrainer
Forchtenstein: Bremse statt Gas gefordert
Lafnitz verunreinigt?
Rätsel um schäumende Brühe: Behörden werden aktiv
„Pilot“ im Burgenland
Pflegeplätze: Der Weg zur zentralen Vergabe
„Vorsicht geboten!“
Gift eines Feuersalamanders tötete jungen Hund
Ab 13. Dezember
Neuer Fahrplan mit noch mehr Bahn-Angebot
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf