Streit um Sparkurs im Standesamtsverband

Reform auf Eis

Für Verbandsobmann Johann Heisz (ÖVP) kam der 20 Paragrafen umfassende Gegenantrag zu kurzfristig: „In der Kürze konnten wir diese Menge nicht durchgehen.“ Kainrath räumt ein, die Gegenseite überrumpelt zu haben: „Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich auch Schuld auf mich nehme, wie die Sitzung geendet hat.“ Durch den Auszug fehlte die notwendige Zweidrittelmehrheit für einen Beschluss. Die Reform liegt auf Eis.