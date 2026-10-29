Felsnadel stürzte ein
Erdrutsch in türkischer Tourismusregion: 2 Tote
In der türkischen Tourismusregion Kappadokien sind am Donnerstag durch einen Erdrutsch zwei Menschen ums Leben gekommen.
Ein weiterer Mensch sei verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilte der Gouverneur der zentralen Provinz Nevsehir, Hüseyin Kök, mit. Der Erdrutsch war demnach durch heftige Regenfälle ausgelöst worden und hatte zum Einsturz einer Felsnadel geführt.
Das Unglück ereignete sich laut Kök am Nachmittag in der Stadt Göreme in der Nähe eines Freiluftmuseums. Der Such- und Rettungseinsatz werde „mit allen verfügbaren Mitteln“ fortgesetzt.
Magnet für Touristen aus aller Welt
Die türkische Region Kappadokien zieht Touristen aus aller Welt an. Sie ist unter anderem bekannt durch als „Feenkamine“ bezeichnete Gesteinsformationen, die vulkanischen Ursprungs sind.
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