Angela Merkel sorgt mit neuem Look für Aufsehen

So lässig zeigt sich Angela Merkel im Italien-Urlaub

Auf einem Foto im Archäologischen Nationalmuseum in Neapel überrascht die 72-Jährige mit einem neuen Styling (siehe Posting unten). „Ihr Haar ist immer noch kinnlang, aber dafür durchziehen einige helle Strähnchen die Frisur. Durch die natürlichen Wellen wirkt das Styling weniger streng. Merkels Haare fallen locker und natürlich. Und auch ihr Pony ist nicht mehr glatt, sondern liegt in fransigen Strähnen“, urteilt die Frauenzeitschrift „Brigitte“.