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Angela Merkel sorgt mit neuem Look für Aufsehen

Außenpolitik
29.10.2026 19:39
Porträt von krone.at
Von krone.at

Da muss man echt zweimal hinschauen! Auf Instagram wurden Fotos von Deutschlands Altkanzlerin Angela Merkel veröffentlicht, die die 72-Jährige im Italien-Urlaub im völlig neuen Look zeigen. Im Netz gibt es dafür viel Lob. 

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16 Jahre lang war Merkel Deutschlands Bundeskanzlerin. Während ihrer Amtszeit trug sie im Prinzip immer die gleiche Frisur. Dass aktuell im Internet über die Haarpracht heiß diskutiert wird, hängt mit ihrem Italien-Urlaub zusammen, wo die ehemalige CDU-Chefin immer wieder erkannt und abgelichtet wurde. 

So lässig zeigt sich Angela Merkel im Italien-Urlaub
Auf einem Foto im Archäologischen Nationalmuseum in Neapel überrascht die 72-Jährige mit einem neuen Styling (siehe Posting unten). „Ihr Haar ist immer noch kinnlang, aber dafür durchziehen einige helle Strähnchen die Frisur. Durch die natürlichen Wellen wirkt das Styling weniger streng. Merkels Haare fallen locker und natürlich. Und auch ihr Pony ist nicht mehr glatt, sondern liegt in fransigen Strähnen“, urteilt die Frauenzeitschrift „Brigitte“.

Das Archäologische Nationalmuseum in Neapel veröffentlichte ein Foto seines prominenten Gastes und sprach von einem „willkommenen Wiedersehen“: 

„Mutti, wir vermissen dich“
Das ungewohnte Erscheinungsbild als Urlauberin sorgt in den sozialen Netzwerken zum Großteil für positive Reaktionen. Eine Nutzerin schrieb unter das Museumsfoto: „Sie wird so vermisst. Intelligent, wissend, neugierig.“ Ein anderer Nutzer kommentierte in Anlehnung an Merkels Spitznamen während ihrer Kanzlerschaft: „Mutti, wir vermissen dich.“ Auch Merkels Kleidung und Frisur wurden registriert. Ein Nutzer schrieb: „Frisur & Outfit: Kollwitzkiez!“ (ein Berliner Szene-Kiez im Ortsteil Prenzlauer Berg)

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„Die erste Frau, die Deutschland führte“
Doch damit nicht genug. Merkel kehrte während ihrer Neapel-Reise in die Bar „Ba-Bar Monte Echia“ ein. Auf einem anschließend veröffentlichten Foto ist die frühere Kanzlerin mit einem langen lilafarbenen Schal zu sehen. Das Lokal schrieb dazu: „Angela Merkel hat mit uns zusammengesessen.“ Und weiter: „Die erste Frau, die Deutschland führte, und jahrelang als die mächtigste Frau der Welt gesehen wurde.“

Auch die „Ba-Bar Monte Echia“ besuchte Merkel. Auf einem Foto, das das Lokal veröffentlichte, ist die mit einem großen lilafarbenen Schal zu sehen:

Rundgang durch historischen Garten
Der Italien-Aufenthalt führte Merkel zudem nach Salerno. Dort besuchte sie den Botanischen Garten Giardino della Minerva. Auch von diesem privaten Ausflug gelangte ein Foto an die Öffentlichkeit: Merkel lächelt darauf neben einem Mann in die Kamera.

In Salerno besuchte Merkel dann den Botanischen Garten Giardino della Minerva:

Merkel war zwischen 2005 und 2021 deutsche Bundeskanzlerin
Merkel studierte Physik und arbeitete anschließend als Wissenschaftlerin in der DDR. Nach der Wiedervereinigung zog sie 1990 für die CDU in den Bundestag ein und übernahm später mehrere Ministerämter. 2000 wurde sie CDU-Vorsitzende und 2005 als erste Frau zur Bundeskanzlerin Deutschlands gewählt.

Die „alte“ Angela Merkel auf einer Veranstaltung im Juni in Chicago
Die „alte“ Angela Merkel auf einer Veranstaltung im Juni in Chicago(Bild: AFP/SCOTT OLSON)

Sie blieb bis 2021 im Amt und prägte damit 16 Jahre lang die deutsche Politik. Mit ihrem legendären Ausspruch „Wir schaffen das“ im Zuge der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 prägte sie ihr politisches Vermächtnis. Das Jahr gilt bis heute als Wendepunkt in der deutschen Asyl- und Migrationspolitik. 

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