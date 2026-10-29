Elf Verletzte
Militärhubschrauber in Bosnien abgestürzt: 4 Tote
In Bosnien und Herzegowina ist ein italienischer Militärhubschrauber abgestürzt. Vier Menschen kamen ums Leben. Elf weitere seien verletzt und in einem Krankenhaus in Brčko versorgt worden, sagte Bürgermeister Siniša Milić.
Das medizinische Personal sei in erhöhter Alarmbereitschaft. Eine schwer verletzte Person ist laut Angaben der örtlichen Behörden im Krankenhaus gestorben. Unter den vier Todesopfern sind zwei Besatzungsmitglieder und zwei Angehörige des Roten Kreuzes. Die Piloten überlebten den Absturz.
Der Militärhubschrauber im Rahmen der EU-EUFOR Althea stürzte am Donnerstag nahe dem Ort Gorica unweit der Grenze zu Serbien ab. Die Ursache war zunächst unklar. Rettungskräfte rückten unmittelbar nach dem Absturz aus. Die EU-Mission bestätigte den Vorfall, es habe sich um einen routinemäßigen Einsatz gehandelt. Zivilpersonen seien nicht zu Schaden gekommen.
Hier sehen Sie eine Aufnahme von dem abgestürzten Flugzeug:
Maschine in unbewohntem Gebiet abgestürzt
Die Maschine sei in einem unbewohnten Gebiet abgestürzt, sagte Milić. Die ersten Häuser der Ortschaft lägen aber nicht weit entfernt. Augenzeuginnen und Augenzeugen berichteten, dass der Hubschrauber in geringer Höhe geflogen sei und mehrere Kurven gemacht hätte. Die Feuerwehr werde die ganze Nacht über vor Ort bleiben, um mögliche Brände und Explosionen zu verhindern, hieß es. Eine größere Menge Kerosin lief aus.
Die EU-Mission EUFOR Althea ist seit 2004 in Bosnien-Herzegowina im Einsatz. Sie löste eine frühere NATO-Mission ab. Der italienische Botschafter in Sarajevo machte sich am Abend auf den Weg zum Unglücksort.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.