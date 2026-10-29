Militärhubschrauber in Bosnien abgestürzt: 4 Tote

Maschine in unbewohntem Gebiet abgestürzt

Die Maschine sei in einem unbewohnten Gebiet abgestürzt, sagte Milić. Die ersten Häuser der Ortschaft lägen aber nicht weit entfernt. Augenzeuginnen und Augenzeugen berichteten, dass der Hubschrauber in geringer Höhe geflogen sei und mehrere Kurven gemacht hätte. Die Feuerwehr werde die ganze Nacht über vor Ort bleiben, um mögliche Brände und Explosionen zu verhindern, hieß es. Eine größere Menge Kerosin lief aus.