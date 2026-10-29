„Ich bin doch noch für was zu gebrauchen“

Lainer: „Wichtig für den Kopf“

„Ich bin ja doch noch für irgendwas zu gebrauchen“, scherzte der 34-Jährige, der sich wie immer auf dem Platz aufopferte, im Interview mit der „Krone“. „Es ist schön, dass ich getroffen habe. Für mein Selbstvertrauen und den Kopf ist es extrem wichtig, ein Erfolgserlebnis zu haben. Ich habe im Spiel Vollgas gegeben und bin belohnt werden. Jetzt versuche ich draufzulegen und anzugasen.“