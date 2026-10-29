Tyrner: „Dürfen nicht vom Meistertitel sprechen“

Rekordmeister im österreichischen Handball, lange Wartezeit auf eine Meisterschaft und nach einem Seuchenjahr gut in die Saison gestartet. Bregenz Handball ist und bleibt eine große Adresse, trotzdem will man Schritt für Schritt wieder zu einem Spitzenteam heranreifen. Geschäftsführer Björn Tyrner gibt uns im Video-Interview einen Einblick in Umbrüche der vergangenen Jahre, den bisherigen Saisonstart und erklärt auch, warum man aktuell nicht vom Meistertitel spricht.