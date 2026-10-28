Jungbullen erkämpfen sich zum Auftakt Remis

Grudzinskas (15.) brachte Salzburgs U19 nach einem Eckball per Kopf in Führung. Danach blieben die Jungbullen aktiv und nahmen die Führung mit in die Pause. Auch danach war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem Genk durch Moorthamer (56.) nach einem Stanglpass inmitten vieler Salzburger Verteidiger als einziger an den Ball kam. Diesen Schwung des Ausgleichs nahmen die Belgier mit, sie wurden in den Folgeminuten immer stärker. Danach änderte sich nichts mehr am Spielstand.