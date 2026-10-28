Jungbullen erkämpfen sich zum Auftakt Remis

Mit einem 1:1 tritt Salzburgs U19 wieder die Heimreise von Belgien an. Zum Auftakt in die Youth-League-Saison remisierten die Jungbullen bei Genk. Grudzinskas brachte Salzburg nach einer Viertelstunde in Führung, in Hälfte zwei glichen die Hausherren aus. Für das Rückspiel am Dienstag (14) in der Red Bull Akademie in Liefering ist alles offen.
Salzburg holte im Meisterweg der UEFA Youth League in der zweiten Runde im Hinspiel in Genk ein 1:1. Damit ist im Rückspiel am kommenden Dienstag (14) in der Akademie in Liefering alles offen. Der Sieger steigt in die dritte Runde der Nachwuchs-Königsklasse auf, für den Verlierer ist das internationale Abenteuer wieder vorbei.
Grudzinskas (15.) brachte Salzburgs U19 nach einem Eckball per Kopf in Führung. Danach blieben die Jungbullen aktiv und nahmen die Führung mit in die Pause. Auch danach war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem Genk durch Moorthamer (56.) nach einem Stanglpass inmitten vieler Salzburger Verteidiger als einziger an den Ball kam. Diesen Schwung des Ausgleichs nahmen die Belgier mit, sie wurden in den Folgeminuten immer stärker. Danach änderte sich nichts mehr am Spielstand.
UEFA Youth League, Meisterweg Runde 2, Hinspiel: Genk – FC Salzburg 1:1 (0:1). Tore: Moorthamer (56.); Grudzinskas (15.). – FC Salzburg (4-2-3-1): Hupfauf; Feldinger, Masching, Pokorny (46. Onwuzulike), Zangerl; Grudzinskas (84. Nisic), Aleksic; Matjasec (62. Swozil), Ivanschitz, Moser (62. Matijasevic) ; Sulbaran (52. Werner).
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