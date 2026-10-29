Regierung bremst Preise für Studenten-Wohnheime

Hilfe fürs Börserl der Eltern

Die Wiedereinführung der Förderung soll gemeinnützige Träger dabei unterstützen, leistbare Wohnplätze zu schaffen und zu erhalten. Denn gerade Studierendenheime sind für viele junge Menschen eine wichtige Möglichkeit, während des Studiums bezahlbar zu wohnen. „Leistbares Wohnen ist eine Grundvoraussetzung für faire Bildungschancen. Wenn die Kosten für ein Zimmer immer weiter steigen, müssen wir handeln. Mit zehn Millionen Euro jährlich unterstützen wir gemeinnützige Studierendenheime und setzen uns dafür ein, dass ein Studium nicht am Geldbörserl der Eltern scheitert“, stellt die Ministerin gegenüber der „Krone“ klar.