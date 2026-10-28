Nur Lainer überzeugte gegen Zweitligist Bregenz

Mit einem mühevollen 3:2-Auswärtserfolg bei Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz kämpfte sich der FC Red Bull Salzburg ins Viertelfinale des ÖFB-Cups. Die Mannschaft von Cheftrainer Danny Röhl fand zwar eine Vielzahl an Möglichkeiten vor, vergab diese aber teils fahrlässig. Die „Krone“-Noten zur Partie.
Christian Früchtl: Note 3
Der Bayer konnte einem leidtun. Wenn es hinten brenzlig wurde, schlug es ein. Dabei war er sowohl beim 1:1 als auch beim 2:3 machtlos.
Stefan Lainer: Note 4
Der Routinier leitete mit dem ersten Angriff das 1:0 für die Gäste ein. Nach der Pause traf er nach einer Mazurek-Flanke mit Köpfchen zum 3:1.
Valentin Zabransky: Note 3
Solide Vorstellung des Youngsters, der allerdings weder in die eine noch in die andere Richtung groß in Erscheinung trat.
John Mellberg: Note 2
Bei seinem ersten Einsatz seit Anfang September (3:0 im Cup bei St. Pölten) leistete er sich anfangs einen Schnitzer, der unbestraft blieb. Nach einer knappen halben Stunde war sein Arbeitstag schon wieder beendet, der Schwede musste verletzungsbedingt raus.
Frans Krätzig: Note 3
Der 23-Jährige führte die Bullen als Kapitän aufs Feld. Beim Gegentor zum 1:1 nicht ganz unbeteiligt, weil er nicht eng genug an seinem Gegenspieler dran war und den Pass zur Mitte zuließ. Dafür reagierte er vor dem 2:1 der Bullen gut und führte einen Freistoß schnell aus.
Umut Tohumcu: Note 2
Er versuchte, das Spiel zu lenken, das gelang ihm aber nur bedingt. Der eine oder andere Fehler war unnötig.
Bartosz Mazurek: Note 3
Der Pole war im Spielaufbau wichtig, glänzte aber auch bei der Torentstehung. Seine mustergültige Flanke verwertete Lainer zum 3:1.
Edmund Baidoo: Note 2
Der Ghanaer assistierte Konate vor dem Blitztor zum 1:0. Im Vorbereiten von Toren ist er auch deutlich stärker als im Verwerten von Chancen. So vergab er nicht nur in Hälfte eins einmal leichtfertigst, sondern schoss, als Bregenz-Goalie Aizawa ihm den Ball ungewollt perfekt servierte, kurz nach der Pause über das leere Tor. So wird er seinen Ruf als Chancentod nie los. In der Schlussphase glänzte er wieder als Vorbereiter, seine tolle Hereingabe konnte Tabakovic aber nicht verwerten.
Gaoussou Diakite: Note 2
Das war zu wenig, um Ansprüche auf die Startelf in wichtigen Partien zu erheben. Er konnte sich nur selten wirklich in Szene setzen.
Yorbe Vertessen: Note 3
Bei einem Stangentreffer hatte er in der 23. Minute Pech. Das kehrte sich um, als er 20 Minuten später nach gutem Dribbling mit einem abgefälschten Schuss das 2:1 markierte.
Karim Konate: Note 3
Einen Traumstart legte der Ivorer hin. Er traf nach eineinhalb Minuten zum 1:0. Danach ging offensiv aber nicht mehr allzu viel. Zudem war es ausgerechnet sein Gegenspieler, der das 2:3 aus Bullen-Sicht markierte. Er ließ Cecchini nach einer Ecke abschließen.
Tim Drexler: Note 3
Der Deutsche ersetzte den verletzten Mellberg und spielte grundsolide, aber auch nicht mehr.
Soumaila Diabate: Note 2
Der defensive Mittelfeldspieler feierte sein Comeback, stand er doch Anfang August letztmals auf dem Feld. Dabei zeigte der Malier, der in der zweiten Hälfte für Mazurek kam, keine allzu berauschende Leistung und leistete sich einen haarsträubenden Fehler.
Aboubacar Camara: Note 2
Der 20-Jährige kam für Vertessen ins Spiel. Diesem konnte er den Stempel nicht aufdrücken. Vor dem gegnerischen Tor war er entweder harmlos oder rutschte weg.
Haris Tabakovic: Note 2
Der Bosnier hatte kurz nach seiner Einwechslung eine Großchance nach Zuspiel von Baidoo, vergab aber leichtfertig. Kurz vor Schluss war er noch bei einer Rangelei einer der Hauptakteure.
Jesper Lindström: Note 3
Er kam in der Schlussphase, konnte aber keine entscheidenden Akzente mehr setzen.
Trainer Danny Röhl: Note 2
An neun Positionen veränderte er seine Startelf im Vergleich zum 3:1-Erfolg beim LASK. Das war wohl zu viel, denn seine Mannen taten sich gegen Zweitligist Bregenz überraschend schwer. Die Bullen erspielten sich eine Vielzahl an Chancen, die Auswertung glich aber keiner österreichischen Spitzenmannschaft, sondern einem unterklassigen Amateurteam.
Unser Notenschlüssel: 6 = teamreif, 5 = sehr stark, 4 = stark, 3 = Durchschnitt, 2 = schwach, 1 = nicht sein Tag, 0 = zu kurz eingesetzt
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