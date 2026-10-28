Nur Lainer überzeugte gegen Zweitligist Bregenz

Edmund Baidoo: Note 2

Der Ghanaer assistierte Konate vor dem Blitztor zum 1:0. Im Vorbereiten von Toren ist er auch deutlich stärker als im Verwerten von Chancen. So vergab er nicht nur in Hälfte eins einmal leichtfertigst, sondern schoss, als Bregenz-Goalie Aizawa ihm den Ball ungewollt perfekt servierte, kurz nach der Pause über das leere Tor. So wird er seinen Ruf als Chancentod nie los. In der Schlussphase glänzte er wieder als Vorbereiter, seine tolle Hereingabe konnte Tabakovic aber nicht verwerten.