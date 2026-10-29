„Star Trek“-Legende Patrick Stewart (86) gestorben

Kahlköpfigkeit als Markenzeichen

Stewart hatte schon als Jugendlicher in Theatergruppen gespielt, bevor er an die Schauspielschule nach Bristol ging. Für Rollen als romantischer Held war der gebürtige Brite wegen seiner frühzeitigen Kahlköpfigkeit nicht geeignet, stattdessen wandte er sich vor allem klassischen Rollen zu und wurde 1966 Mitglied der Royal Shakespeare Company, der er lange Jahre treu blieb. Ab den 1970er-Jahren spielte Stewart auch in britischen Fernsehfilmen und -Serien mit, unter anderem ist er im beliebten Weihnachtsfilm „Der kleine Lord“ als Butler zu sehen.