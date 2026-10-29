Israel-Wahl: Jetzt ist das Endergebnis endlich da

Patt im Parlament, Regierungsbildung wird schwierig

Die rechtskonservative Likud-Partei von Netanyahu verliert demnach fünf Sitze, bleibt mit 27 Mandaten jedoch die stärkste Partei im Parlament (Knesset). Als zweitstärkste Kraft geht den Angaben zufolge die von Eisenkot neu gegründete Mitte-Partei Yashar mit 21 Sitzen aus der Wahl hervor. Das Oppositionsbündnis vereint demnach insgesamt 48 Mandate auf sich. Das Ergebnis führt zu einem Patt im Parlament – und zu einer schwierigen Regierungsbildung.