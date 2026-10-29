Cup-Krimis mit Niveau ++ Zverev vor Vollendung

Die WSG Tirol und der LASK setzen sich nach ÖFB-Cup-Krimis durch, Alexander Zverev kann heute Abend zur Nummer eins der Tenniswelt werden und die Fivers erklimmen die Tabellenspitze in der HLA – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 29. Oktober.