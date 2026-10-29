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Leicht verletzt

Fahrzeugabsturz endete für den Lenker glimpflich

Salzburg
29.10.2026 20:43
Das Auto blieb auf dem Dach liegen.
Das Auto blieb auf dem Dach liegen.(Bild: Bergrettung Bad Hofgastein)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Das verunfallte Auto blieb in Bad Hofgastein nach dem Absturz auf dem Dach liegen. Nach ersten Informationen wurde der Lenker nur leicht verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber nach dem Unfall beim Speicherteich geborgen. 

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Über das automatische Notrufsystem eCall wurden am späten Donnerstagnachmittag die Einsatzkräfte in Bad Hofgastein alarmiert. Beim Speicherteich der Schlossalm war es zu einem Fahrzeugabsturz gekommen. Auch die Bergretter aus Bad Hofgastein eilten zu der Unglücksstelle, wo sich das Fahrzeug eines 60-jährigen Einheimischen beim Absturz überschlagen hatte und auf dem Dach zum Stillstand kam.

„Der Fahrzeuglenker hatte angesichts des schweren Unfallhergangs durchaus Glück“, sagt der Einsatzleiter der Bergrettung Bad Hofgastein, Roman Brandstetter, und fügt hinzu: „der Absturz hätte weitaus schlimmer ausgehen können.“ Nach ersten Informationen wurde der Lenker bei dem Unfall nur leicht verletzt. Beim Eintreffen des Voraustrupps der Bergretter aus Bad Hofgastein war die verletzte Person bereits in den Rettungshubschrauber Alpin Heli 6 verladen worden.

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Im Einsatz standen 15 Bergretter aus Bad Hofgastein, die Freiwillige Feuerwehr Bad Hofgastein, Polizei sowie der Alpin Heli 6. Der Einsatz konnte um 18 Uhr beendet werden.

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