Fahrzeugabsturz endete für den Lenker glimpflich

Über das automatische Notrufsystem eCall wurden am späten Donnerstagnachmittag die Einsatzkräfte in Bad Hofgastein alarmiert. Beim Speicherteich der Schlossalm war es zu einem Fahrzeugabsturz gekommen. Auch die Bergretter aus Bad Hofgastein eilten zu der Unglücksstelle, wo sich das Fahrzeug eines 60-jährigen Einheimischen beim Absturz überschlagen hatte und auf dem Dach zum Stillstand kam.