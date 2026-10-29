Neuer Preisschock für die Kärntner Stromkunden

Kritik von Team Kärnten und FP

Die Erhöhung sorgt nicht nur bei den Endkunden für ordentlich Frust. Auch das Team Kärnten (TK) fordert die Kärntner Landesregierung dazu auf, dass sie sich in der Causa einschaltet, immerhin habe Kärnten die höchsten Netzgebühren von ganz Österreich. „Kärntner dürfen keine Bürger zweiter Klasse sein. Niedrige Kaufkraft und hohe Netzgebühren, das passt nicht zusammen“, so TK-Chef Gerhard Köfer.