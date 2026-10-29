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Neuer Preisschock für die Kärntner Stromkunden

Kärnten
29.10.2026 20:00
Auch private PV-Anlagen treiben die Netzkosten in die Höhe.
Auch private PV-Anlagen treiben die Netzkosten in die Höhe.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Marcel Tratnik
Von Marcel Tratnik

Die Netzgebühren in Kärnten steigen im kommenden Jahr um satte 9,6 Prozent – in ganz Österreich sinken sie hingegen. Schuld daran seien der fehlende Regen, Investitionen und private PV-Anlagen. Kritik für die Erhöhung kommt von den Oppositionsparteien.

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Nachdem voriges Jahr die Stromnetzkosten in Kärnten gesunken sind, müssen Stromkunden kommendes Jahr tiefer in die Tasche greifen. „Wir haben in den vergangenen Jahren von den Niederschlägen profitieren können, doch heuer war ein extrem trockenes Jahr, was sich auch auf die Stromproduktion auswirkte“, erklärt Eva Tatschl-Unterberger, Geschäftsführerin der Kärnten Netz.

Und genau der fehlende Regen sorgte dafür, dass Strom aus anderen Bundesländern zugekauft und eingespeist werden musste.

So entwickeln sich die Stromnetzentgelte im kommenden Jahr:

Die Infografik zeigt die Stromnetzentgelte 2027 für Haushalte in verschiedenen Regionen Österreichs. Kärnten hat mit 13,60 Cent pro kWh die höchsten Netzentgelte und eine Steigerung von 9,6 Prozent zum Vorjahr. Der größte Rückgang findet sich in Niederösterreich mit minus 12,0 Prozent. Im Österreich-Durchschnitt sinken die Netzentgelte um 3,6 Prozent. Quelle: E-Control.

Investitionen und PV-Anlagen als Preistreiber
„Wir haben gedacht, wir sind mit unserer Eigenerzeugung ziemlich krisensicher – doch das ist leider nicht der Fall“, so Tatschl-Unterberger im „Krone“-Gespräch.

Nicht nur die Trockenheit treibt die Netzkosten in die Höhe. Neue Investitionen und die Selbstversorgung durch Photovoltaik-Anlagen machen sich ebenfalls bemerkbar – für kommendes Jahr beträgt das Plus rund 9,6 Prozent.

Lesen Sie auch:
Haushalte sollen sich dadurch im Schnitt etwa 15 Euro im Jahr sparen. 
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Kritik von Team Kärnten und FP
Die Erhöhung sorgt nicht nur bei den Endkunden für ordentlich Frust. Auch das Team Kärnten (TK) fordert die Kärntner Landesregierung dazu auf, dass sie sich in der Causa einschaltet, immerhin habe Kärnten die höchsten Netzgebühren von ganz Österreich. „Kärntner dürfen keine Bürger zweiter Klasse sein. Niedrige Kaufkraft und hohe Netzgebühren, das passt nicht zusammen“, so TK-Chef Gerhard Köfer. 

Selbst Wirtschafts- und Energielandesrat Sebastian Schuschnig kritisiert die Erhöhung: „Obwohl Kärnten mit seinen Pumpspeicherkraftwerken einen beträchtlichen Beitrag zur österreichischen Stromversorgung leistet, werden wir bei den Netzkosten im Vergleich zu anderen Bundesländern erneut schlechtergestellt. Wenn es noch einen Beweis dafür gebraucht hat, dass man endlich über österreichweit einheitliche Netzkosten verhandeln muss, liegt er nun am Tisch.“

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