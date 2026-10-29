Douglas hält Filialen in Deutschland geschlossen

Wirtschaftsverbände schrieben Brief an Dobrindt

Verschiedene deutsche Wirtschaftsverbände haben einen Brief an Innenminister Alexander Dobrindt geschrieben und darin auf negative Auswirkungen für Innenstädte und den Handel hingewiesen. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zeigen die Befragten überwiegend Verständnis für die Proteste für mehr Klimaschutz, gegen steigende Lebenshaltungskosten und gegen die Wehrpflicht. 54 Prozent halten sie demnach für eher oder voll gerechtfertigt. Etwas mehr als jede vierte Person (28 Prozent) äußerte sich hingegen ablehnend.