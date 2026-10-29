Kinderschutz im Netz: Wer ist jetzt gefordert?

Weil die EU-Kommission mit dem „Kids Act“ eigene Vorgaben vorbereitet, muss Österreichs nationaler Gesetzesentwurf mindestens ein weiteres Jahr in der Schublade warten. Zwischenzeitlich zeichnen Studien ein alarmierendes Bild: Fast jeder zweite Jugendliche leidet unter dem medialen Druck, Schönheitsideale zu erfüllen und fast ein Drittel der Vielnutzer dachte bereits über Schönheitsoperationen nach. Zudem warnen Experten ohnehin, dass die Probleme der Onlinewelt nicht wie von Zauberhand mit dem 14. Geburtstag verschwinden.