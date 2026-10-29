Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Kinderschutz im Netz: Wer ist jetzt gefordert?

Forum
29.10.2026 16:00
Das Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige kommt vorerst nicht.
Das Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige kommt vorerst nicht.(Bild: africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images))
Porträt von Community
Von Community

Die EU-Kommission legt das österreichische Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige offiziell für mindestens ein Jahr auf Eis. Während die Politik zur Zwangspause verdonnert ist, drängt die Realität: Wie lassen sich Kinder und Jugendliche im Netz jetzt anders und vor allem wirksam schützen?

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Weil die EU-Kommission mit dem „Kids Act“ eigene Vorgaben vorbereitet, muss Österreichs nationaler Gesetzesentwurf mindestens ein weiteres Jahr in der Schublade warten. Zwischenzeitlich zeichnen Studien ein alarmierendes Bild: Fast jeder zweite Jugendliche leidet unter dem medialen Druck, Schönheitsideale zu erfüllen und fast ein Drittel der Vielnutzer dachte bereits über Schönheitsoperationen nach. Zudem warnen Experten ohnehin, dass die Probleme der Onlinewelt nicht wie von Zauberhand mit dem 14. Geburtstag verschwinden.

Lesen Sie auch:
Von der Leyen will den Mitgliedsstaaten ihr Verbot aufzwingen. Pröll reagiert mit scharfer ...
ÖVP reagiert sauer
Brüssel stoppt Österreichs Social-Media-Verbot
29.10.2026
Jugend zu Social Media
„Sagt uns, was Erwachsene nicht verstanden haben“
29.10.2026

Was denken Sie: Kann ein Schulfach für Medienkompetenz wirklich auffangen, was auf TikTok und Instagram passiert? Braucht es strengere Bildschirmzeiten und Handyverbote durch die Eltern, oder sind Mütter und Väter mit der digitalen Welt ihrer Teenager längst überfordert? Wie schützen Sie Ihren Nachwuchs im Netz? 

Teilen Sie Ihre Meinung dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
29.10.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
155.042 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
105.276 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
87.321 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Preisschock: EU macht Pakete jetzt noch teurer
1284 mal kommentiert
Für etliche Bestellungen können künftig mehr als 20 Euro (!) mehr fällig werden als früher.
Außenpolitik
USA geben Kiew auf: „Trump denkt, dass Krieg …“
1079 mal kommentiert
Trump erwähnt mittlerweile bei jeder Gelegenheit, dass Selenskyj für die hohen Spritpreise in ...
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Extremraser: Was halten Sie von der Autoabnahme?
Die Stimme Österreichs
Sind Sie schon jetzt von Böllern genervt?
Diskutieren Sie mit!
Welcher ist Ihr schönster Platz in Österreich?
Diskutieren Sie mit!
Was bedeutet es für Sie, Österreicher zu sein?
Die Stimme Österreichs
Ist Österreichs Neutralität noch zeitgemäß?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf