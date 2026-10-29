Forchtenstein: Bremse statt Gas gefordert

Seitdem die Hauptstraße in Forchtenstein erneuert wurde, wird dort schneller gefahren – das sagt zumindest ein Anrainer, der sich jetzt für Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduktion einsetzt. Er verweist dabei auf Zahlen, welche im Zuge einer Verkehrszählung im heurigen März vom Land erhoben wurden. Fast 5000 Fahrzeuge fahren laut dieser im Schnitt pro Tag durch die Ortschaft. Und viele davon fahren teilweise deutlich schneller als erlaubt, sagt der Betroffene mit Verweis auf diese Daten.