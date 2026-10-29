Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik von Anrainer

Forchtenstein: Bremse statt Gas gefordert

Burgenland
29.10.2026 08:00
Im Durchschnitt fahren rund 5000 Autos pro Tag durch die Ortschaft.
Im Durchschnitt fahren rund 5000 Autos pro Tag durch die Ortschaft.(Bild: Christoph Miehl)
Porträt von Christoph Miehl
Von Christoph Miehl

Ein Anrainer beklagt, dass in Forchtenstein oft viel zu schnell gefahren wird. Beim Land bewertet man die Daten jedoch anders. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seitdem die Hauptstraße in Forchtenstein erneuert wurde, wird dort schneller gefahren – das sagt zumindest ein Anrainer, der sich jetzt für Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduktion einsetzt. Er verweist dabei auf Zahlen, welche im Zuge einer Verkehrszählung im heurigen März vom Land erhoben wurden. Fast 5000 Fahrzeuge fahren laut dieser im Schnitt pro Tag durch die Ortschaft. Und viele davon fahren teilweise deutlich schneller als erlaubt, sagt der Betroffene mit Verweis auf diese Daten.

„Genau in diesem Abschnitt liegen ein Kinderspielplatz und mehrere Betriebsausfahrten. Auf dem Gehweg sind täglich viele Kinder unterwegs, aus den Betrieben fahren Mitarbeiter auf die Straße. Dazu kommt die Lärm- und Abgasbelastung für die Anrainer“, wird erklärt. Der Forchtensteiner spricht sich daher für ein Geschwindigkeitsmessgerät sowie für eine Tempo-30-Zone beim Spielplatz aus.

Radargerät war auf Strecke im Einsatz
Beim Land verweist man hingegen darauf, dass die erhobenen Daten vor allem der Verkehrszählung dienten und weniger auf die Geschwindigkeitsmessung ausgerichtet waren. Der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer habe sich demnach im Rahmen bewegt, was das Tempo anbelangt. Weiters wird betont, dass es an der Strecke einen Punkt gibt, an dem heuer immer wieder per Radargerät gemessen – und auch gestraft – worden sei.

Die Gemeinde könne zusätzlich ein Radargerät des Landes zur Geschwindigkeitsmessung anfordern, heißt es. Bezüglich Tempo 30 wird darauf verwiesen, dass es seit 2024 ein vereinfachtes Verfahren für Gemeinden gibt, um solche Beschränkungen zu verordnen.

Umbau für Verkehrssicherheit
Bürgermeister Alexander Rüdiger Knaak erklärt, dass durch den Umbau der Straße die Fahrbahnbreite deutlich verringert worden sei. Dadurch könne der subjektive Eindruck entstehen, dass jetzt schneller gefahren werde, als vorher auf der breiten Straße. Aber gerade der Umbau habe das Ziel gehabt, die Verkehrssicherheit in dem Bereich zu erhöhen. Knaak zeigt sich ergänzenden Geschwindigkeitsmessungen gegenüber nicht abgeneigt.

Hinsichtlich einer möglichen 30er-Zone verweist er darauf, dass es bereits Erhebungen gebe, auf weiteren Abschnitten in der Gemeinde das Tempo zu drosseln. Für den Bereich beim Spielplatz hätten die bisherigen Untersuchungen aber keinen Bedarf gezeigt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
29.10.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
10° / 12°
Symbol bedeckt
Güssing
9° / 14°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
9° / 12°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
9° / 13°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
10° / 12°
Symbol bedeckt

krone.tv

Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
153.548 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
103.035 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Österreich
Wie wird der Winter? Das sagen die ersten Trends
93.435 mal gelesen
Fix ist noch nichts – aber erste Trends lassen vorsichtige Prognosen für den heurigen Winter zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Außenpolitik
USA geben Kiew auf: „Trump denkt, dass Krieg …“
1076 mal kommentiert
Trump erwähnt mittlerweile bei jeder Gelegenheit, dass Selenskyj für die hohen Spritpreise in ...
Mehr Burgenland
Lafnitz verunreinigt?
Rätsel um schäumende Brühe: Behörden werden aktiv
„Pilot“ im Burgenland
Pflegeplätze: Der Weg zur zentralen Vergabe
„Vorsicht geboten!“
Gift eines Feuersalamanders tötete jungen Hund
Ab 13. Dezember
Neuer Fahrplan mit noch mehr Bahn-Angebot
Besonderes Erlebnis
Großer Ansturm auf „Burg-Geflüster“ in Schlaining
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf