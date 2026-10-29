Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf Alkohol ausgeredet

Trio für Gewaltserie am Donauinselfest verurteilt

Gericht
29.10.2026 16:50
Nach einer Stunde am Donauinselfest wurde das gewaltbereite Trio bereits verhaftet.
Nach einer Stunde am Donauinselfest wurde das gewaltbereite Trio bereits verhaftet.(Bild: Alexander Müller)
Porträt von Sophie Pratschner
Von Sophie Pratschner

Am Wiener Donauinselfest zogen drei junge Männer dieses Jahr eine Spur von verletzten Besuchern nach sich. Sie beteuern jetzt vor Gericht: „Nüchtern würden wir so was niemals machen.“ Verurteilt werden sie im Wiener Landl natürlich trotzdem. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Vier völlig wahllose Gewalttaten in nur 40 Minuten – das ist die erschreckende Bilanz eines jungen Trios von dessen Besuch am Donauinselfest dieses Jahr. Der endet jetzt im Wiener Landesgericht und in einer Anklage wegen mehrere Körperverletzungen, zwei Raubversuchen und gefährlicher Drohung.

Zwei Flaschen Whiskey
Am 3. Juli strömten sie zusammen mit Tausenden Menschen zum größten Gratis-Festival Europas. „Wir dachten uns, wenn jeder trinkt, trinken wir auch“, erklärt der 19-jährige Türke. Zusammen mit dem erstangeklagten 20-Jährigen teilte er sich unfassbare zwei Flaschen Whiskey. Unisono sagen die zwei jungen Männer vor dem Schöffensenat: „Ich weiß nicht mehr viel.“

Zitat Icon

Können wir „Weiber“ in diesem Gerichtssaal nicht mehr sagen. Das ist eine abwertende Bezeichnung.

Die vorsitzende Richterin rügt den Zweitangeklagten.

Nur an den ersten Vorfall, der bereits vor dem Festivalgelände auf der Donauinsel passierte, könnten sie sich erinnern. Der Zweitangeklagte beginnt seine Aussage: „Der Mann war mit zwei Weibern.“ Und wird sofort von der vorsitzenden Richterin unterbrochen: „Können wir ‘Weiber‘ in diesem Gerichtssaal nicht mehr sagen. Das ist eine abwertende Bezeichnung.“ – „Entschuldigung Frau Staatsanwältin“, sagt der 19-Jährige. Nächste Rüge: „Ich bin die Richterin!“

Tritte in die Kniekehle „waren unabsichtlich“
„Zeugen haben gesagt, Sie sind dem Opfer sogar zweimal in die Kniekehle gestiegen“, konfrontiert die Richterin den erstangeklagten Grundwehrdiener. „Es kann sein, dass das unabsichtlich war.“ Es folgte eine Streiterei und letztlich ein Faustschlag. „Nüchtern würden wir das nicht machen“, beteuert der 19-Jährige.

Zwei weiteren Opfern wurde gedroht: „Hast du Geld? Gib her, sonst gibt’s Schläge.“ Erbeutet hat das Trio aber nichts. „Das haben die bei der Polizei ja gesehen, dass wir nichts bei uns hatten“, argumentiert der Jüngste. Aber auch der Versuch ist bekanntlich strafbar.

Keiner muss ins Gefängnis
Und der Dritte im Bunde? „Er ist dazugekommen, wie die Jungfrau zum Kind“, sagt seine Verteidigerin. Er sei der einzige, der nüchtern gewesen ist, war zuvor im Krankenhaus wegen einer Fußverletzung – von dort fuhr er sofort auf die Donauinsel. Der 23-Jährige habe lediglich versucht, eine der Schlägereien zu schlichten. 

Lesen Sie auch:
Eine Tat beim Schloss Vösendorf brachte eine Jugendbande in Wien vor den Richter. 
Zeugin zu Jugendbande
„Unfassbar, wie die sich im Gericht aufführen“
03.09.2026
Krone Plus Logo
„Ghettoisierung“
Jugendbande terrorisiert Viertel in Favoriten
26.06.2026

Wegen Körperverletzung setzt es für ihn aber dennoch zehn Monate bedingte Haft. Und auch die zwei Haupttäter müssen nicht ins Gefängnis. Sie fassen 21 und 18 Monate auf Bewährung aus. Die jungen Männer müssen außerdem beide ein Anti-Aggressionstraining absolvieren. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
29.10.2026 16:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg geborgen
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
155.042 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
105.276 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
87.321 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Preisschock: EU macht Pakete jetzt noch teurer
1284 mal kommentiert
Für etliche Bestellungen können künftig mehr als 20 Euro (!) mehr fällig werden als früher.
Außenpolitik
USA geben Kiew auf: „Trump denkt, dass Krieg …“
1079 mal kommentiert
Trump erwähnt mittlerweile bei jeder Gelegenheit, dass Selenskyj für die hohen Spritpreise in ...
Mehr Gericht
Auf Alkohol ausgeredet
Trio für Gewaltserie am Donauinselfest verurteilt
Missverständnisse?
Beeinträchtigten wurde ein Zuschlag vorenthalten
Krimi um Doppelmord
Frauenleichen in Kühltruhen: Anklage gegen Brüder
Krone Plus Logo
Urteil mit Botschaft
Straßenrennen? Duell zweier BMW in Tirol regte auf
Drogen-Deals
Makler-Traum endet für Russen hinter Gittern
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf