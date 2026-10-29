Trio für Gewaltserie am Donauinselfest verurteilt

Nur an den ersten Vorfall, der bereits vor dem Festivalgelände auf der Donauinsel passierte, könnten sie sich erinnern. Der Zweitangeklagte beginnt seine Aussage: „Der Mann war mit zwei Weibern.“ Und wird sofort von der vorsitzenden Richterin unterbrochen: „Können wir ‘Weiber‘ in diesem Gerichtssaal nicht mehr sagen. Das ist eine abwertende Bezeichnung.“ – „Entschuldigung Frau Staatsanwältin“, sagt der 19-Jährige. Nächste Rüge: „Ich bin die Richterin!“