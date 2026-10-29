Aurora Ramazzotti in Therapie „seit ich 7 bin“

Sekte war sehr einflussreich

Erst Jahre nach der Trennung gab Michelle Hunziker zu, dass an der Trennung unter anderem ihre Mitgliedschaft in der Sekte „Krieger des Lichts“ schuld war. Die Sektenführung habe ihr damals eingeredet, dass Ramazzotti einen schlechten Einfluss auf sie habe und sie durch ihn früh sterben würde. Eros habe sie damals vor ein Ultimatum gestellt: Er oder die Sekte – und Hunziker entschied sich aufgrund emotionaler Abhängigkeit für die Sekte. Erst im Jahr 2006 schaffte sie – vor allem aufgrund der Liebe zu ihrer Tochter – den Absprung von „Krieger des Lichts“.