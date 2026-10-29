Aurora Ramazzotti in Therapie „seit ich 7 bin“

Die Tochter von Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker gab nun zu, dass sie sich seit ihrem siebten Lebensjahr in Therapie befindet. Diese habe sie vor allem begonnen, da ihr die Trennung ihrer Eltern sehr zu schaffen machte.
Sie waren das Traumpaar schlechthin, 1996 kam ihre Tochter Aurora zur Welt, 1998 wurde geheiratet – im Jahr 2002 gaben Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker dann überraschend ihre Trennung bekannt. Es war nicht nur eine Trennung, welche die Welt bewegte. Auch die damals sechsjährige Aurora litt unter der Tatsache, dass ihre Eltern fortan getrennte Wege gehen.
Trennung der Eltern war schwer
Die schmerzhafte Trennung ihrer Eltern habe Aurora nur mithilfe einer Therapie verarbeiten können. Sie sei aber nicht nur aufgrund der Trennung ihrer Eltern in Behandlung, sondern auch aufgrund ihrer Eifersucht. Diese Eifersucht hätte sie zum Teil „völlig aufgezehrt.“ Gegenüber dem italienischen Magazin „Oggi“ sagte sie: „Hätte ich mit einer Therapie nicht an meinen Unsicherheiten gearbeitet, hätte ich womöglich den Menschen verloren, den ich liebte und später geheiratet habe.“
Aurora habe trotz der Schwierigkeiten in der Vergangenheit ein enges Verhältnis zu ihren Eltern. Sie sei ihren Eltern dankbar, sie hätten ihr gezeigt, was Zusammenhalt und Familie bedeuten, „auch wenn es keine traditionelle Familie ist“. Als Eltern stehen Eros und Michelle ihrer Tochter stets bei, feiern Geburstag und traten gemeinsam bei Auroras Hochzeit im Sommer 2026 auf.
Mutter-Sein nicht leicht
Seit 2023 sind Aurora und ihr Partner stolze Eltern des kleinen Cesare. Aber auch das Mutter-Sein stelle Aurora erneut vor Herausforderungen. „Vor Kurzem habe ich wieder mit einer Therapie begonnen“, erzählte sie. Durch das Mutter-Sein seien Dinge zum Vorschein gekommen, „von denen ich nicht wusste, dass ich sie habe“.
Sekte war sehr einflussreich
Erst Jahre nach der Trennung gab Michelle Hunziker zu, dass an der Trennung unter anderem ihre Mitgliedschaft in der Sekte „Krieger des Lichts“ schuld war. Die Sektenführung habe ihr damals eingeredet, dass Ramazzotti einen schlechten Einfluss auf sie habe und sie durch ihn früh sterben würde. Eros habe sie damals vor ein Ultimatum gestellt: Er oder die Sekte – und Hunziker entschied sich aufgrund emotionaler Abhängigkeit für die Sekte. Erst im Jahr 2006 schaffte sie – vor allem aufgrund der Liebe zu ihrer Tochter – den Absprung von „Krieger des Lichts“.
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