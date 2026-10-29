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2,50 Prozent

EZB lässt trotz hoher Inflation Leitzins gleich

Wirtschaft
29.10.2026 15:24
Die Zentralbank bleibt wachsam.
Die Zentralbank bleibt wachsam.(Bild: APA/Arne Dedert)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Obwohl sich die Inflation hartnäckig hält, legt die Europäische Zentralbank (EZB) eine Pause beim Leitzins ein: Die Notenbanker um EZB-Chefin Christine Lagarde beließen den zum Steuern der Geldpolitik maßgeblichen Einlagensatz am Donnerstag bei 2,50 Prozent. Ökonomen hatten dies im Durchschnitt erwartet.

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Die Hüter des Euro hatten im Juni erstmals seit fast drei Jahren den Leitzins angehoben und im September nachgelegt. Mit einer Inflationsrate von zuletzt 3,8 Prozent im Euroraum ist die Zentralbank jedoch noch weit von ihrem Ziel einer Teuerung von 2,0 Prozent entfernt. Die EZB bleibt daher wachsam: „Der EZB-Rat ist fest entschlossen, seine Geldpolitik so auszurichten, dass sich die Inflation auf mittlere Frist beim Zielwert von zwei Prozent stabilisiert“, heißt es im Begleittext zum Zinsentscheid.

Das Liniendiagramm zeigt die Entwicklung der Leitzinssätze von EZB und Fed seit Juli 2022. Beide Sätze steigen bis 2023 deutlich an. Die Fed erreicht einen Höchstwert von etwa 5,5 % und sinkt bis 2026 auf 3,75–4,0 %. Der EZB-Satz steigt auf rund 4,0 % und fällt bis 2026 auf 2,5 %. Quelle: APA.

Iran-Krieg verschlimmerte Lage
An den Finanzmärkten wird eine weitere Zinserhöhung für Dezember erwartet, sollte die von gestiegenen Energiepreisen im Zuge des Iran-Krieges angefachte Inflation nicht abflauen. Zwar haben die Währungshüter keinen Einfluss auf die Öl- und Gaspreise. Doch sie wollen verhindern, dass sich durch die teure Energie sogenannte Zweitrundeneffekte entwickeln. Damit ist gemeint, dass sich Löhne und Preise hochschaukeln und die Inflation verfestigen.

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