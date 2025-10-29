Burgenland mit 2,18 Milliarden Euro in der Kreide

Wie lauten die Kritikpunkte des Landesrechnungshofs?

Festgestellt wurde eine verstärkte Auslagerung der Finanzschulden in die Landesunternehmen. „Je komplexer die Struktur, desto intransparenter wird es und desto riskanter wird es“, meinte Landesrechnungshofdirektor René Wenk. Kritisiert wurde auch, dass es keine gemeinsame Finanzierungsstrategie von Land und Landesholding geben würde. So würden etwa 2036 in der Landesholding endfällige Finanzierungen von mehr als 250 Mio. Euro zurückgezahlt werden müssen.