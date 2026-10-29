„Wollen Mindestmaß an Demokratie für Vereine“

Mehr Mitsprache für Mitglieder verlangt

Gefordert wird daher eine Änderung des Vereinsgesetzes, etwa eine verstärkte Absicherung des Mitspracherechtes für zahlende Mitglieder oder die Beschränkung der Funktionsdauer auf drei Jahre mit möglicher Wiederwahl. „Uns geht es darum, ein Mindestmaß an demokratischen Grundregeln für Vereine zu verankern“, so der Altlandesrat. Ebenso sollen die Wahl der Finanzprüfer und eines unabhängigen Schiedsgerichtes durch die Mitglieder sowie das automatische Stimmrecht für Frauen, wenn sie zahlende Mitglieder seien, festgeschrieben werden.