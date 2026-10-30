Nach Geburt von Amiras Baby: Jetzt spricht Pocher!

Besonders harmonisch sei das Verhältnis zwischen Pocher und Düren nicht, sie hätten sich bislang eher gemieden. Doch da Oliver Pocher und Amira Alys Söhne im November Geburtstag feiern, könnte es zum Aufeinandertreffen der Patchwork-Familie kommen. Pocher könne sich durchaus vorstellen, dass Amiras und Christians Tochter dabei sein wird. Im Podcast sagt er: „Kann schon sein, dass dann irgendwie ein Kinderwagen dann da mit steht und mit dabei ist an dem Nachmittag oder so.“ Er nannte die Zeit, welche die Patchwork-Familie gerade durchlebt, „hoch spannend, interessant, emotional Phase.“