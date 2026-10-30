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„Emotionale Phase“

Nach Geburt von Amiras Baby: Jetzt spricht Pocher!

Society International
30.10.2026 17:33
Oliver Pocher äußerte sich im Podcast „Die Patchwork Boys“ erstmals über die Geburt von Amira ...
Oliver Pocher äußerte sich im Podcast „Die Patchwork Boys“ erstmals über die Geburt von Amira Alys Tochter.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Action Press / Hauter,Katrin/ Heinsohn, Andrea)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Amira Aly hat am Dienstag verkündet, dass sie eine kleine Tochter zur Welt gebracht hat. Während Amira im Krankenhaus war, soll sich Oliver Pocher, der Vater von Amiras älteren Söhnen, um diese gekümmert haben. Im Podcast „Die Patchwork Boys“ mit Pietro Lombardi äußert sich Pocher nun erstmals darüber, dass seine Ex-Frau wieder Mutter geworden ist. 

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Er habe in der Zwischenzeit auf die beiden älteren Söhne aufgepasst. In seiner Instagram-Story postete Pocher eine Reihe von Bildern und Videos. Dabei repostete der Komiker das Foto von Amiras Baby, welches Amira selbst diese Woche auf Instagram veröffentlicht hatte. Er kommentierte: „Willkommen in der Patchwork-Familie“. Weiters postete er einen Ausschnitt aus der aktuellen Podcast-Folge, in der Pocher sagt: „Glückwunsch, an dieser Stelle, Amira und Christian sind Eltern geworden“. 

Amira Aly ist wieder Mama geworden! Mit ihrem Partner Christian Düren hat sie eine kleine ...
Amira Aly ist wieder Mama geworden! Mit ihrem Partner Christian Düren hat sie eine kleine Tochter bekommen.(Bild: APA-Images / Action Press / Hauter,Katrin)

Amira hatte schnell neuen Partner
Oliver Pocher und Amira hatten 2023 ihre Trennung bekannt gegeben, vier Monate später war sie mit Christian Düren zusammen. Rund drei Jahre später bekamen die beiden ihr ersten gemeinsames Kind. Pocher kommentierte das ebenfalls im Podcast: „Es geht dann verhältnismäßig zügig, sagen wir mal so, dass jemand wieder schwanger wird.“

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Besonders harmonisch sei das Verhältnis zwischen Pocher und Düren nicht, sie hätten sich bislang eher gemieden. Doch da Oliver Pocher und Amira Alys Söhne im November Geburtstag feiern, könnte es zum Aufeinandertreffen der Patchwork-Familie kommen. Pocher könne sich durchaus vorstellen, dass Amiras und Christians Tochter dabei sein wird. Im Podcast sagt er: „Kann schon sein, dass dann irgendwie ein Kinderwagen dann da mit steht und mit dabei ist an dem Nachmittag oder so.“ Er nannte die Zeit, welche die Patchwork-Familie gerade durchlebt,  „hoch spannend, interessant, emotional Phase.“

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