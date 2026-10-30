Rissgefahr! Millionen Kondome zurückgerufen

Verkaufsstopp für ein ganzes Jahr

Die französischen Behörden haben inzwischen einen Import- und Verkaufsstopp für die 15 betroffenen Kondomtypen verhängt. Dieser gilt zunächst für ein Jahr und kann bei Bedarf verlängert werden. Zusätzlich wurde ein Rückruf jener Produkte angeordnet, die bereits in Frankreich verkauft worden waren. Die Behörden warnen, dass fehlerhaft hergestellte Kondome weiterhin im Handel oder bereits im Besitz von Konsumenten sein könnten.