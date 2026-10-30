Huch! Bub in Russen-Uniform taucht bei Trump auf

US-Präsident Donald Trump (80) und seine Frau Melania (56) haben am Donnerstag zu ihrer traditionellen Halloweenparty ins Weiße Haus geladen. Plötzlich tauchte ein Bub in einer Russen-Uniform auf ...
Rund 6000 Menschen nahmen nach Angaben der „New York Post“ an der Veranstaltung auf dem Südrasen teil. Die Trumps verteilten Süßigkeiten, die Kinder kamen unter anderem als Barbie, Batman, Dinosaurier oder amerikanische Gründerväter.
Für kurze Irritationen unter den Gästen sorgte ein Bub in russischer Militäruniform und mit Militärmütze im Stil des Wappens der ehemaligen UdSSR. Neben ihm stand ein Mädchen, das ein Kostüm trug, das einem traditionellen russischen Sarafan nachempfunden war. Die Trumps begrüßten die beiden Kinder dennoch freundlich, wenngleich der US-Präsident seine etwas skeptische Miene nicht verbergen konnte.
Trump begrüßt Kind in Russen-Uniform: Dieses Bild sorgt für Wirbel im Internet
Absicht oder Versehen?
Absicht oder Versehen? Im Internet wird der Auftritt heiß diskutiert. Einige sprechen von Russenpropaganda, andere User sagen, dass zur Halloweenparty auch Diplomatenkinder geladen waren.
Trump wollte sich bis dato dazu nicht äußern. Laut der Website des Weißen Hauses richtete sich die Veranstaltung unter anderem an die Familien von Militärangehörigen, Strafverfolgungsbeamten, Pflegefamilien und Regierungsangestellten.
Überraschender Überflug des Präsidentenflugzeugs
Der Höhepunkt für viele dürfte der Überflug des Präsidentenflugzeugs gewesen sein: Die Maschine drehte zwei Runden über dem Weißen Haus. Trump machte die Kinder darauf aufmerksam und winkte dem Flugzeug entgegen. Später bewegte er sich kurz zur Musik des „Ghostbusters“-Titelsongs.
Für einige Menschen in Washington war der Tiefflug allerdings weniger unterhaltsam: Wie einige Medien berichten, wurden Anwohner von dem überraschenden Manöver aufgeschreckt. Die Ankündigung sei erst rund 15 Minuten vorher erfolgt. Die Flugaufsichtsbehörde FAA bestätigte demnach, dass der Überflug mit ihr abgestimmt war und der Betrieb am nahegelegenen National Airport kurzzeitig am Boden pausierte.
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