Huch! Bub in Russen-Uniform taucht bei Trump auf

Für kurze Irritationen unter den Gästen sorgte ein Bub in russischer Militäruniform und mit Militärmütze im Stil des Wappens der ehemaligen UdSSR. Neben ihm stand ein Mädchen, das ein Kostüm trug, das einem traditionellen russischen Sarafan nachempfunden war. Die Trumps begrüßten die beiden Kinder dennoch freundlich, wenngleich der US-Präsident seine etwas skeptische Miene nicht verbergen konnte.