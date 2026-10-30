Ungewöhnlicher Schritt: Papst wählt bei US-Wahl

Für Millionen Amerikaner steht bei den bevorstehenden Zwischenwahlen viel auf dem Spiel. Doch unter den Wählern findet sich heuer ein besonders prominenter Name: Auch Papst Leo XIV. hat seine Stimme abgegeben – und das ausgerechnet aus dem Vatikan. Er liefert damit eine ungewöhnliche Premiere in der Geschichte der katholischen Kirche. Besonders aufschlussreich sind dabei die Wahlregister seiner amerikanischen Heimat. Denn diese zeigen, dass das Kirchenoberhaupt offenbar nicht immer derselben politischen Richtung folgte.