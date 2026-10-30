„Werde emotional, weil ich wirklich Angst habe“

Zwar ist es nicht ausgeschlossen, dass die Nordische Kombination 2034 wieder ins Olympia-Programm zurückkehrt, allzu große Hoffnungen machen sich Athleten wie Funktionäre allerdings nicht. „Wir wissen, dass es drastische Veränderungen geben wird, aber in welcher Form, wann sie eintreffen werden und welche konkreten Folgen die Entscheidung hat, da sind wir uns noch nicht im Klaren drüber“, herrscht bei Armbruster und ihren Kollegen Ungewissheit.