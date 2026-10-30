USA fordern von Europa milden Ton gegenüber Putin

Brisanter Zeitpunkt

Die Bitte der USA kommt zu einem brisanten Zeitpunkt: In den USA sind bald die wichtigen Zwischenwahlen, Trump steht deswegen enorm unter Druck. Seine Umfragewerte sind im Keller und als großer Wutfaktor in der Bevölkerung gelten die hohen Spritpreise in den USA. Trump versucht, Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj persönlich dafür verantwortlich zu machen und hat sich in letzter Zeit immer mehr gegen ihn gewandt. Dafür hat Trump vermehrt mit den Russen angebandelt.