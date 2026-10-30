Afrika Cup nun doch weiter alle zwei Jahre

Der Afrika Cup wird nun doch weiter alle zwei Jahre stattfinden. Das teilte Patrice Motsepe, Präsident des afrikanischen Fußball-Verbandes (CAF), mit. Das Exekutivkomitee des Verbandes korrigierte damit eine Entscheidung aus dem Vorjahr. Damals hatte der Verband verkündet, dass das kontinentale Turnier von 2028 an alle vier Jahre ausgespielt wird und damit dem Zyklus von Welt- und Europameisterschaften folgt. 2027 findet der Afrika Cup in Kenia, Tansania und Uganda statt.
Die Kehrtwende steht im Zusammenhang mit der geplanten afrikanischen Nations League. An dieser werden laut Motsepe alle 54 Mitgliederverbände des CAF teilnehmen. Premiere soll 2029 sein. Die Nations League werde ebenfalls alle zwei Jahre ausgetragen. Der Verband sei besorgt, dass es mehrere Jahre dauern würde, bis der vorgeschlagene neue panafrikanische Wettbewerb einen wesentlichen finanziellen Beitrag sowie einen Beitrag zur fußballerischen Entwicklung leisten könnte, führte Motsepe wirtschaftliche Gründe an.
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