Afrika Cup nun doch weiter alle zwei Jahre

Der Afrika Cup wird nun doch weiter alle zwei Jahre stattfinden. Das teilte Patrice Motsepe, Präsident des afrikanischen Fußball-Verbandes (CAF), mit. Das Exekutivkomitee des Verbandes korrigierte damit eine Entscheidung aus dem Vorjahr. Damals hatte der Verband verkündet, dass das kontinentale Turnier von 2028 an alle vier Jahre ausgespielt wird und damit dem Zyklus von Welt- und Europameisterschaften folgt. 2027 findet der Afrika Cup in Kenia, Tansania und Uganda statt.