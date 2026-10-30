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Cannabis konfisziert

Plantage im Garten: Pensionisten als Drogendealer

Steiermark
30.10.2026 16:30
Im Garten ihres Einfamilienhauses baute das Paar Cannabis an (Symbolbild).
Im Garten ihres Einfamilienhauses baute das Paar Cannabis an (Symbolbild).(Bild: Cannabis Vienna)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Am 15. Oktober stellten Polizisten bei einer Hausdurchsuchung im weststeirischen Stainz über neun Kilogramm Cannabis sicher. Wie sich herausstellte, hatten eine 61-jährige Frau und ihr 68-jähriger Gatte im Garten das Kraut in großem Stil angebaut.

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Der Zugriff war von langer Hand geplant: Mitte Oktober stürmten Beamte der Suchtmittelgruppe sowie der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) das Einfamilienhaus zweier Pensionisten (61 und 68 Jahre alt) in Stainz (Bezirk Deutschlandsberg). Das Areal rund um den Wohnsitz war mit mehreren Stolperfallen präpariert, die bei Auslösung einen akustischen Alarm abgeben.

Pensionisten festgenommen
Bei der Hausdurchsuchung entdeckten die Polizisten im Garten eine Cannabis-Plantage sowie bereits verarbeitetes Suchtmittel. Insgesamt stellten die Polizisten mehr als neun Kilogramm Cannabis sicher und nahmen die 61-Jährige sowie den 68-Jährigen fest. Sie wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht, wo sie sich in Untersuchungshaft befinden. Sie sind nicht geständig.

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