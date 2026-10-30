Plantage im Garten: Pensionisten als Drogendealer

Pensionisten festgenommen

Bei der Hausdurchsuchung entdeckten die Polizisten im Garten eine Cannabis-Plantage sowie bereits verarbeitetes Suchtmittel. Insgesamt stellten die Polizisten mehr als neun Kilogramm Cannabis sicher und nahmen die 61-Jährige sowie den 68-Jährigen fest. Sie wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht, wo sie sich in Untersuchungshaft befinden. Sie sind nicht geständig.