Sportdirektor? „Habe nichts an den ÖFB gesendet“

Vor kurzem endet die Bewerbungsfrist für den Posten als ÖFB-Sportdirektor. Fälschlicherweise wird auch „Sportkrone Inside“-Podcaster Stefan Maierhofer als Kandidat genannt. In der Freitagsausgabe dementiert er die Angaben und will sich auf seinen Trainerposten in Krems konzentrieren. Außerdem: ÖFB-Cup macht Lust auf mehr, Wiener Derby incoming und in Deutschland kommt es zum Spitzenspiel zwischen den Bayern und Dortmund.