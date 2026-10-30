Bei Polizeikontrolle auf den Inspektor zugerast

„Der Motor hat aufgeheult“

In Neusiedl am See stand Inspektor G. mit einer roten Lampe in der Hand auf der Unteren Hauptstraße, um das kommende Fahrzeug anzuhalten und den Lenker zu überprüfen. „Erst ist er langsamer geworden und dann voll ins Gas gesprungen. Der Motor hat aufgeheult. Im letzten Moment sprang ich zur Seite. Mit hohem Tempo ist er davongefahren“, berichtet der Beamte im Zeugenstand. „Es war Glück, dass mir nichts passiert ist.“ In der Folge soll der Arbeiter mit mehr als 100 km/h einen Fußgänger gefährdet haben, der die Straße auf einem Zebrastreifen überqueren wollte. Dieser Vorwurf wird jedoch beim Prozess mangels Beweisen fallengelassen.