Goldpreis auf Talfahrt – auch Silber bricht ein

Auch Fed lässt Zinserhöhung offen

Zusätzlichen Druck gibt es aus den USA. Auch die dortige Notenbank Fed hat eine weitere Zinserhöhung im Dezember nicht ausgeschlossen. Die Inflation in den Vereinigten Staaten zieht ebenfalls an. Der von der Fed bevorzugte Preisindikator PCE stieg im September auf 3,6 Prozent. Damit liegt die Teuerung weiterhin deutlich über dem angestrebten Inflationsziel von zwei Prozent.