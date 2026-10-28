USA planen intensiven Militäreinsatz gegen Iran

Katar startet Anlauf für Vermittlungen

Vermittler aus dem Golfemirat Katar wollen die stockenden Bemühungen um ein Kriegsende zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten unterdessen wieder in Gang bringen. Man habe der Islamischen Republik einen neuen Vorschlag für ein Abkommen unterbreitet, hieß es. Der Entwurf sei am Sonntag in Teheran übergeben worden. Ein hochrangiger iranischer Vertreter sprach jedoch von „inakzeptablen Ideen“. Ein anderer Insider sagte wiederum, ein neuer Entwurf müsse geprüft werden, und bis Ende der Woche sei mit einer Antwort zu rechnen.