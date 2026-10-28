USA planen intensiven Militäreinsatz gegen Iran

Derzeit wird spekuliert, dass ein neuer Krieg gegen den Iran bevorstehen könnte. So berichtete das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf informierte Kreise, dass die USA einen kurzen, intensiven Militäreinsatz gegen den Iran planten – und zwar nach den US-Zwischenwahlen am 3. November.
Demnach hätte das Weiße Haus die Regierungen mehrerer Golfstaaten aufgefordert, sich auf den Militäreinsatz einzustellen. Auch Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu heizte die Gerüchte weiter an. „Solange das fanatische Regime an der Macht ist, wird es weiter versuchen, uns zu zerstören“, sagte er mit Blick auf den Iran. Gemeinsam mit den USA müsse Israel „diese Bedrohung ein für alle Mal beseitigen“. Das israelische Militär hat gemeinsam mit dem US-amerikanischen bereits zwei Kriege gegen den Iran geführt.
Im Wahlkampf hat Netanyahu bereits mit der Veröffentlichung einer Illustration eines Atompilzes über Tel Aviv irritiert. Zudem bezeichnete er jetzt erneut den Sturz der iranischen Führung als ausdrückliches Ziel der Streitkräfte Israels.
Katar startet Anlauf für Vermittlungen
Vermittler aus dem Golfemirat Katar wollen die stockenden Bemühungen um ein Kriegsende zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten unterdessen wieder in Gang bringen. Man habe der Islamischen Republik einen neuen Vorschlag für ein Abkommen unterbreitet, hieß es. Der Entwurf sei am Sonntag in Teheran übergeben worden. Ein hochrangiger iranischer Vertreter sprach jedoch von „inakzeptablen Ideen“. Ein anderer Insider sagte wiederum, ein neuer Entwurf müsse geprüft werden, und bis Ende der Woche sei mit einer Antwort zu rechnen.
Der neue Entwurf sieht für einen Zeitraum von sieben Tagen tägliche vertrauensbildende Maßnahmen vor. Mehrere Länder sollen als Garanten für ein Abkommen dienen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Vertreter aus Katar führen die Vermittlungen gemeinsam mit Personen aus Pakistan. In den vergangenen Wochen haben die mit dem Iran verbündeten Houthis im Jemen wiederholt Saudi-Arabien angegriffen und damit eine neue Front eröffnet.
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