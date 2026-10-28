Geflüchteter Bolsonaro erklärt sich zum Sieger

Über Argentinien und Ecuador in die USA gereist

Argentinischen Behörden zufolge war der Senator trotz eines Ausreiseverbots auf dem Landweg in das Nachbarland gereist und von dort nach Ecuador geflogen. Von dort ging es dann offenbar weiter nach Miami im US-Bundesstaat Florida. Bolsonaro war einer Anordnung des Obersten Gerichts in Brasilien nicht nachgekommen, seine Reisepässe binnen 24 Stunden abzugeben. Der in rechten Kreisen geradezu verhasste Richter Alexandre de Moraes hatte Bolsonaros Reisepässe ungültig machen lassen und ihm untersagt, das Land zu verlassen. Nur zwei Tage nach seiner Niederlage hat sich Bolsonaro, der als Senator im brasilianischen Parlament sitzt, nun ins Ausland abgesetzt.