Cara Delevingne bringt in NY Verkehr zum Erliegen

Vorsicht, Topmodel liegt auf der Straße! In New York staunten Passanten dieser Tage nicht schlecht, als es sich plötzlich niemand Geringeres als Cara Delevingne in einem Glitzerkleid am Zebrastreifen bequem machte ...
Doch keine Sorge: Das Topmodel war nicht nach einer durchzechten Partynacht plötzlich müde geworden. Es handelte sich natürlich um ein Shooting, das diese Woche in Soho stattgefunden hatte.
Cara mit blonder Mähne und im Glitzerkleid
Für Aufsehen sorgte die Szene aber dennoch – und das lag vor allem an Delevingne. Die 34-Jährige trug nämlich nicht nur eine blonde Perücke, sondern auch ein sexy Glitzerkleid mit Cut-out am Dekolleté, Netzstürmpfe und High-Heel-Sandaletten. Wow!
Und während ein Stylist immer wieder an Delevingnes Frisur zupfte, der Fotograf Anweisungen gibt und sich die schöne Britin mit absoluter Hingabe vor der Kamera räkelt, ging im Hintergrund des Shootings das rege Treiben im Big Apple munter weiter. Da fuhren Radfahrer vorbei, Passanten blieben kurz stehen, um zu schauen, welcher Promi abgelichtet wird.
Autofahrer hatten Nachsehen
Nur die Autofahrer hatten an diesem Tag das Nachsehen. Denn für die Zeit des Shootings wurde die Straße natürlich abgesperrt.
Cara Delevingne zählt zu den erfolgreichsten Models und Schauspielerinnen ihrer Generation. Die Britin wurde durch ihre Arbeit für große Modehäuser bekannt, bevor sie mit Rollen in Filmen wie „Suicide Squad“ und „Valerian“ auch in Hollywood Fuß fasste.
Für welche Marke sie diese Woche in New York shootete, wurde aber bislang nicht bekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.