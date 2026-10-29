Cara Delevingne bringt in NY Verkehr zum Erliegen

Und während ein Stylist immer wieder an Delevingnes Frisur zupfte, der Fotograf Anweisungen gibt und sich die schöne Britin mit absoluter Hingabe vor der Kamera räkelt, ging im Hintergrund des Shootings das rege Treiben im Big Apple munter weiter. Da fuhren Radfahrer vorbei, Passanten blieben kurz stehen, um zu schauen, welcher Promi abgelichtet wird.