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Räkelt sich auf Straße

Cara Delevingne bringt in NY Verkehr zum Erliegen

Society International
29.10.2026 11:27
Liegt ein Topmodel auf der Staße ... Cara Delevingne posierte in New York am Zebrastreifen. Was ...
Liegt ein Topmodel auf der Staße ... Cara Delevingne posierte in New York am Zebrastreifen. Was für ein Anblick!(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Vorsicht, Topmodel liegt auf der Straße! In New York staunten Passanten dieser Tage nicht schlecht, als es sich plötzlich niemand Geringeres als Cara Delevingne in einem Glitzerkleid am Zebrastreifen bequem machte ...

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Doch keine Sorge: Das Topmodel war nicht nach einer durchzechten Partynacht plötzlich müde geworden. Es handelte sich natürlich um ein Shooting, das diese Woche in Soho stattgefunden hatte.

Cara mit blonder Mähne und im Glitzerkleid
Für Aufsehen sorgte die Szene aber dennoch – und das lag vor allem an Delevingne. Die 34-Jährige trug nämlich nicht nur eine blonde Perücke, sondern auch ein sexy Glitzerkleid mit Cut-out am Dekolleté, Netzstürmpfe und High-Heel-Sandaletten. Wow!

Cara Delevingne macht selbst am Zebrastreifen eine gute Figur!
Cara Delevingne macht selbst am Zebrastreifen eine gute Figur!(Bild: PPS/www.PPS.at)

Und während ein Stylist immer wieder an Delevingnes Frisur zupfte, der Fotograf Anweisungen gibt und sich die schöne Britin mit absoluter Hingabe vor der Kamera räkelt, ging im Hintergrund des Shootings das rege Treiben im Big Apple munter weiter. Da fuhren Radfahrer vorbei, Passanten blieben kurz stehen, um zu schauen, welcher Promi abgelichtet wird.

Während ein Stylist an Cara Delevingnes Frisur herumzupfte, ging im Hintergrund das rege Leben ...
Während ein Stylist an Cara Delevingnes Frisur herumzupfte, ging im Hintergrund das rege Leben in New York weiter.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Autofahrer hatten Nachsehen
Nur die Autofahrer hatten an diesem Tag das Nachsehen. Denn für die Zeit des Shootings wurde die Straße natürlich abgesperrt. 

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Cara Delevingne zählt zu den erfolgreichsten Models und Schauspielerinnen ihrer Generation. Die Britin wurde durch ihre Arbeit für große Modehäuser bekannt, bevor sie mit Rollen in Filmen wie „Suicide Squad“ und „Valerian“ auch in Hollywood Fuß fasste.

Für welche Marke sie diese Woche in New York shootete, wurde aber bislang nicht bekannt.

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