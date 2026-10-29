„Habe Angst“: Vermerk erschüttert Berlins Linke

„Kann mich nicht in Gefahr bringen“

Wie der „Spiegel“ berichtet, geht aus einem versehentlich übermittelten Dokument zu einem autorisierten Interview hervor, dass Eralp und ihr Mann Angst davor hätten, konkrete Personen beim Namen zu nennen. „Ich kann mich und meine Familie nicht in Gefahr bringen“, soll die Politikerin in einer Anmerkung geschrieben haben. Sie habe sich dabei auch auf eine frühere Empfehlung des Landeskriminalamts bezogen, im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität keine konkreten Namen zu nennen.