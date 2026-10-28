Gift eines Feuersalamanders tötete jungen Hund

Großer Schock für einen Tierbesitzer! Sein vierbeiniger Liebling verlor den qualvollen Todeskampf gegen das Gift eines Feuersalamander. Er hatte keine Chance auf eine Rettung. Tierhalter reagieren besorgt. Aber auch Kinder müssen sich in Acht nehmen ...
Es sollte ein erholsamer Spaziergang durch den in herbstliche Farben getauchten Wald werden, doch der ein Jahr alte Welpe hatte im Laub geschnüffelt und offenbar einen Erdmolch aufgeschreckt.
„50 Meter später setzten schon Krämpfe ein, die rasch immer heftiger wurden“, schilderten die entsetzten Besitzer. Der grausige Todeskampf dauerte knapp eine Viertelstunde, der English Springer Spaniel hatte keine Chance auf Rettung.
Tierhalter vorgewarnt
Noch vor Ort wurde von der Besitzerin ein toter Feuersalamander unter einem Haufen Laub entdeckt. Eine Obduktion des Hundes bestätigte später den ersten Verdacht. Laut Befund hatte nachweislich das Gift der Amphibienart das qualvolle Ende des Welpen verursacht. Tierhalter sind vorgewarnt: „Derzeit sind Feuersalamander vermehrt anzutreffen. Im Wald ist nun besondere Vorsicht geboten!“
Das Sekret (des Feuersalamanders, Anm.) enthält starke Steroid-Alkaloide, die das Zentralnervensystem angreifen.
Ein Veterinärmediziner zur „Krone“
In ganz Österreich müssen jedes Jahr bis zu 30 Hunde aufgrund des Giftes ihr Leben lassen, wie ein Veterinärmediziner mitteilt: „Ein Feuersalamander ist für Vierbeiner hochgefährlich und kann bei direktem Kontakt tödlich sein. Das Sekret enthält starke Steroid-Alkaloide, die das Zentralnervensystem angreifen.“ Das Gift sitzt in Drüsen am Kopf und Rücken, es kann bis zu einem Meter weit gespritzt werden, wenn sich der Schwanzlurch bedroht fühlt.
Kleine Kinder sollten sich im Wald in Acht nehmen
Ein tragischer Fall ist ebenso aus Kärnten bekannt. Dort war beim Wandern im Wald ein Yorkshire Terrier ebenfalls beim Schnüffeln an einen Feuersalamander geraten. Die aufgescheuchte Amphibie hatte ihr Gift in die Nase und das Maul des kleinen Vierbeiners gespritzt. Obwohl das Hündchen in einem Bach in aller Eile gewaschen wurde, überlebte es die Fahrt zum Tierarzt ebenfalls nicht.
Die Gefahr, die von einem Feuersalamander ausgeht, wird oft unterschätzt.
Eine Ärztin zur „Krone“
Warnung gilt auch für Kinder
„Die Gefahr, die von einem Feuersalamander ausgeht, wird oft unterschätzt“, gibt eine Ärztin zu bedenken. In Acht nehmen sollten sich vor allem Kinder beim Spielen im Wald. „Immer Abstand halten, nicht angreifen!“
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