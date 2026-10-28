Gift eines Feuersalamanders tötete jungen Hund

Kleine Kinder sollten sich im Wald in Acht nehmen

Ein tragischer Fall ist ebenso aus Kärnten bekannt. Dort war beim Wandern im Wald ein Yorkshire Terrier ebenfalls beim Schnüffeln an einen Feuersalamander geraten. Die aufgescheuchte Amphibie hatte ihr Gift in die Nase und das Maul des kleinen Vierbeiners gespritzt. Obwohl das Hündchen in einem Bach in aller Eile gewaschen wurde, überlebte es die Fahrt zum Tierarzt ebenfalls nicht.