Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Vorsicht geboten!“

Gift eines Feuersalamanders tötete jungen Hund

Burgenland
28.10.2026 19:30
Die Begegnung mit einem Feuersalamander – verkrochen unter Laub – endete für einen jungen ...
Die Begegnung mit einem Feuersalamander – verkrochen unter Laub – endete für einen jungen English Springer Spaniel tödlich.(Bild: Gabriele Moser)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Großer Schock für einen Tierbesitzer! Sein vierbeiniger Liebling verlor den qualvollen Todeskampf gegen das Gift eines Feuersalamander. Er hatte keine Chance auf eine Rettung. Tierhalter reagieren besorgt. Aber auch Kinder müssen sich in Acht nehmen ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es sollte ein erholsamer Spaziergang durch den in herbstliche Farben getauchten Wald werden, doch der ein Jahr alte Welpe hatte im Laub geschnüffelt und offenbar einen Erdmolch aufgeschreckt.

„50 Meter später setzten schon Krämpfe ein, die rasch immer heftiger wurden“, schilderten die entsetzten Besitzer. Der grausige Todeskampf dauerte knapp eine Viertelstunde, der English Springer Spaniel hatte keine Chance auf Rettung.

Das giftige Sekret des Salamanders greift das Zentralnervensystem an.
Das giftige Sekret des Salamanders greift das Zentralnervensystem an.(Bild: GERMANFRANCO, stock.adobe.com)

Tierhalter vorgewarnt
Noch vor Ort wurde von der Besitzerin ein toter Feuersalamander unter einem Haufen Laub entdeckt. Eine Obduktion des Hundes bestätigte später den ersten Verdacht. Laut Befund hatte nachweislich das Gift der Amphibienart das qualvolle Ende des Welpen verursacht. Tierhalter sind vorgewarnt: „Derzeit sind Feuersalamander vermehrt anzutreffen. Im Wald ist nun besondere Vorsicht geboten!“

Zitat Icon

Das Sekret (des Feuersalamanders, Anm.) enthält starke Steroid-Alkaloide, die das Zentralnervensystem angreifen.

Ein Veterinärmediziner zur „Krone“

In ganz Österreich müssen jedes Jahr bis zu 30 Hunde aufgrund des Giftes ihr Leben lassen, wie ein Veterinärmediziner mitteilt: „Ein Feuersalamander ist für Vierbeiner hochgefährlich und kann bei direktem Kontakt tödlich sein. Das Sekret enthält starke Steroid-Alkaloide, die das Zentralnervensystem angreifen.“ Das Gift sitzt in Drüsen am Kopf und Rücken, es kann bis zu einem Meter weit gespritzt werden, wenn sich der Schwanzlurch bedroht fühlt.

Lesen Sie auch:
Der Japankäfer mit seinen auffälligen Haarbüscheln
Krone Plus Logo
Neue Verordnung
Invasiver Japankäfer: Strenge Regeln in Vorarlberg
20.10.2026
Krone Plus Logo
Massive Kritik
Getötete Nager werden zum umstrittenen Politikum
28.10.2026

Kleine Kinder sollten sich im Wald in Acht nehmen
Ein tragischer Fall ist ebenso aus Kärnten bekannt. Dort war beim Wandern im Wald ein Yorkshire Terrier ebenfalls beim Schnüffeln an einen Feuersalamander geraten. Die aufgescheuchte Amphibie hatte ihr Gift in die Nase und das Maul des kleinen Vierbeiners gespritzt. Obwohl das Hündchen in einem Bach in aller Eile gewaschen wurde, überlebte es die Fahrt zum Tierarzt ebenfalls nicht.

Zitat Icon

Die Gefahr, die von einem Feuersalamander ausgeht, wird oft unterschätzt.

Eine Ärztin zur „Krone“

Warnung gilt auch für Kinder
„Die Gefahr, die von einem Feuersalamander ausgeht, wird oft unterschätzt“, gibt eine Ärztin zu bedenken. In Acht nehmen sollten sich vor allem Kinder beim Spielen im Wald. „Immer Abstand halten, nicht angreifen!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
28.10.2026 19:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
2° / 13°
Symbol stark bewölkt
Güssing
-1° / 15°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
-1° / 13°
Symbol einzelne Regenschauer
Neusiedl am See
1° / 13°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
-1° / 14°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
151.443 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Adabei Österreich
Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in den USA!
110.058 mal gelesen
Martina Reuter nahm an ihrem allerersten Bodybuilding-Wettbewerb in den USA teil und freut sich ...
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
96.698 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Kickl wettert über „skrupellose“ Meinl-Reisinger
1246 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger ist eines der Lieblingsziele von Herbert Kickls politischer Attacken.
Mehr Burgenland
Ab 13. Dezember
Neuer Fahrplan mit noch mehr Bahn-Angebot
Besonderes Erlebnis
Großer Ansturm auf „Burg-Geflüster“ in Schlaining
Anlagen im Burgenland
Hitze und Dürre konnten Golf-Bilanz nicht trüben
Action-Thriller
Cool wie „007“ erobert ein Schüler die Filmwelt
Mobile Radarautos
Gemeinden machen jetzt Jagd auf Temposünder
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf