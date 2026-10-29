Stadion-Neubau ist wie ein Elfmeter ohne Tormann

Multifunktionshalle noch nicht bewilligt

Während die neue Multifunktionshalle für 20.000 Besucher im Stadtteil St. Marx zum Fiasko werden könnte. Nach Bieter- und Gerichtsverfahren soll das Projekt 2030 fertig sein, 215 Millionen des geplanten 500 Millionen-Etats mit Projektpartner CTS Eventim steuert die Gemeinde Wien bei. Falls überhaupt gebaut wird – von einer Bewilligung fehlt noch jede Spur. Weshalb die Politik beim Nationalstadion „wienerisch“ denken könnte: Lieber einen anderen scheitern lassen, als (wieder einmal) selbst zu scheitern! Und wenn es klappt, kann man sich immer noch als „Ermöglicher“ feiern lassen ...