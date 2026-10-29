Paukenschlag bei der EZB: Lagarde will gehen

Wer übernimmt die EZB-Spitze?

Lange warten will die EU mit den nächsten Schritten offenbar nicht. Laut Costa soll das Verfahren zur Ernennung eines Nachfolgers noch am selben Tag beginnen und ohne Verzögerung vorangetrieben werden. Eine rechtzeitige Entscheidung durch den Europäischen Rat in seiner Zusammensetzung für den Euroraum sei das Ziel.